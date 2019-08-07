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Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая, пишет Biology Letters.

Находка была сделана в окрестностях города Сент-Батанс на южной оконечности архипелага. Ученые обнаружили берцовые кости предка новозеландского попугая какапо (Strigops habroptilus). Эти птицы, потерявшие способность летать, сегодня считаются самыми крупными попугаями Земли. Их рост достигает порядка полуметра, а вес превышает 4 кг.

При этом их древний сородич (Heracles inexpectatus), останки которого и обнаружили специалисты, был в несколько раз больше какапо. Предполагается, что эти птицы могли питаться и мясом животных, например, овец.

Причиной вымирания этих попугаев ученые считают появление человека и развитие его деятельности.

Как пояснил Тревор Уорзи из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия), Новая Зеландия является настоящей родиной гигантских птиц. В древности там обитали пингвины, орлы и другие пернатые, рост которых был сравним с человеческим, а иногда и превышал 3 м.

2 августа сообщалось, что в Якутии обнаружили останки динозавров.

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