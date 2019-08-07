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Орнитолог опроверг наличие у птиц «встроенного в мозг навигатора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Представления о том, что у птиц «вшит в мозг навигатор», и они следуют по заданному курсу на миграцию — ошибочные. Об этом рассказал главный редактор журнала «Пернатые хищники и их охрана» Игорь Карякин.

Это удалось выяснить благодаря установке на пернатых трекеров, которые позволяют следить за их перемещениями.

«У птиц нет какой-то программы полетов, они ориентируются друг на друга, смотрят на термики (термические потоки — ред.), смотрят на то, как перемещаются другие особи», — цитирует Карякина «РИА Новости».

Орнитолог добавил, что дальние перелеты — это своего рода навык, и молодым особям приходится либо учиться и набираться опыта, либо погибать.

«На малых подорликах из Европы показано, что, если молодая птица вылетает раньше в первую миграцию, то может заблудиться, улететь в Средиземное море и утонуть там. Балканские коллеги метили стервятников. Из молодых птиц половина тонет, потому что летят не туда. Первая миграция самая сложная. Птицы гибнут, если они тупые и не смотрят на старших родственников», — объяснил специалист.

В марте сообщалось, что на территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества. Утром сотрудникам предприятия удалось отогнать и поймать птиц.

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