Порошенко вернулся на Украину после «побега»

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что самолет Порошенко вылетел вечером из Дубая и приземлился в аэропорту Жуляны в 02:30.

«Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял, видимо, на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», — приводит издание слова источника в Госпогранслужбе.

Кроме того, журналистам удалось заснять, как Порошенко покидает аэропорт на своих автомобилях.

28 июля экс-президент Украины, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета вылетели чартерным рейсом из Киева в Стамбул. Через час тот же борт был отправлен в Дубай, после чего исчез из системы отслеживания. За неделю до этого Украину покинула жена политика Марина и его дочери Евгения, Александра, а также сын Михаил.

Отъезд всей семьи на фоне уголовных расследований, фигурантом которых является Порошенко, спровоцировал слухи о его побеге из страны.

Кроме того, украинские СМИ ранее неоднократно отмечали, что Порошенко может уехать с Украины из-за угрозы тюрьмы и скрыться в одной из стран, гражданином которой он также является. По данным издания Elise Journal, у Порошенко помимо украинского еще пять паспортов.