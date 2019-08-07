СМИ анонсировали выход сборника рецептов блюд из «Звездных войн»

Уже в ноябре этого года на прилавках появится кулинарная книга с рецептами блюд из киноэпопеи «Звездные войны». Об этом 5 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Отмечается, что сборник написан от лица одного из персонажей — бывшего шеф-повара из замка королевы пиратов Маз Канаты Строно Таггса. Теперь фанаты фильма смогут изучить межгалактическую кухню и приготовить знаменитые блюда.

Над проектом работали издательство Insight Editions, кинокомпания Disney, кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак.

30 июля в Сети появилось видео с кастинга первых «Звездных войн».