В России создадут аналог западной бронестали

«Военно-промышленная компания» (ООО ВПК) приступила к разработке более дешевого аналога зарубежных образцов броневой стали. Об этом 7 августа сообщил директор компании Александр Красовицкий.

По его словам, разработка станет аналогом шведской бронестали и будет стоить не 250 тыс. рублей за тонну, а порядка 120–150 тыс.

«Сегодня у нас уже есть сотрудничество с гигантами — производителями стали. Одним достаточно сложно», — отметил Красовицкий, подчеркнув, что ООО «ВПК» будет сотрудничать с российскими металлургами.

Помимо этого, компания планирует создать и собственную бронекерамику. В настоящее время она уже обладает собственными производителями и в дальнейшем использует опыт своих контрагентов, пишет ТАСС.

«Военно-промышленная компания» производит бронетехнику на колесных шасси, в том числе бронеавто «Тигр», «Медведь», а также БТР-80 и 82, другие виды техники.

3 августа Красовицкий сообщил о начале испытаний бронеавтомобилей «Атлет», которые придут на смену машинам семейства «Тигр».

В ходе испытаний машины преодолеют тысячи километров бездорожья, магистральных и специальных трасс, в том числе в условиях низких и высоких температур. Также машины проверят на бродоходимость, обстрел и подрыв.