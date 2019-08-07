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Украина нашла замену российскому дизельному топливу

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Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками. Об этом 6 августа заявил представитель украинского президента в правительстве Андрей Герус.

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По его словам, Мозырский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Белоруссии, уже к осени увеличит поставки на 25%.

«Если раньше это были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас будут 250-260 тысяч тонн в месяц», — цитирует его «РИА Новости».

Помимо этого поставки увеличатся и из Евросоюза (ЕС). Поэтому следующие три месяца станут для Украины «стабильными и спокойными», отметил он.

При этом Герус заявил, что Украина не будет полностью отказываться от российского топлива, поскольку это может спровоцировать рост розничных цен.

Однако он сделал акцент на «непрогнозируемом» поведении Москвы, и тем самым он попытался объяснить стремление Киева получить рыночную независимость.

18 июля сообщалось, что правительство Украины ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива из России. Тогда Герус заявил, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. По его словам, благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

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