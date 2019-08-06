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Создание клуба цифровых лидеров обсудят в Ульяновской области

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Неделя национального проекта «Цифровая экономика» стартовала в Ульяновской области. Она продлится до 11 августа.

Запланировано более 240 мероприятий: семинары по информационной безопасности в банковской сфере, дни открытых дверей по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в том числе в МФЦ, деловые игры для детей и молодежи и горячие линии. Об этом информирует 1ul.ru. Участникам недели нацпроекта предстоит обсудить вопросы цифровой трансформации вузов и создание клуба цифровых лидеров Ульяновской области.

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов. По его словам, к 2021 году будет полностью решен вопрос с диапазонами радиочастот.

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