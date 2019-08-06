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Сломавшая ногу туристка отсудила 150 тыс. рублей у Сочинского нацпарка

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Волгоградский областной суд присудил жительнице города 146 тыс. рублей компенсации, которую ей должен выплатить Сочинский национальный парк. 31 декабря 2015 года заявительница пошла с детьми в парк на экскурсию. На лестнице она поскользнулась на наледи и сломала ногу, сообщает «Интерфакс».

После этого женщина решила взыскать материальный и моральный ущерб с администрации парка. Суд решил, что ответчик не обеспечил экскурсантам безопасные условия. Он присудил истице 46 тыс. рублей компенсации затрат на лечение и еще 100 тыс. рублей за моральный вред, передают «Кубанские новости».

Ранее в контактном зоопарке в Петрозаводске женщина пострадала в результате нападения енота. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда. Согласно данным иска, енот забрался на спину посетительницы и поцарапал ей лицо.

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