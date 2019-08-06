На Украине пожаловались на «эгоизм» Европы

Европа больше думает о себе и о том, чтобы Украине ей не мешала, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

По его словам, сейчас единственной платформой для переговоров по Донбассу может быть только «нормандский формат», несмотря на его невысокую эффективность. Однако страны Европы все чаще занимают сторону России в различных вопросах.

«Все видят, что Германия четко заняла позицию где-то на две третьих на стороне РФ. Они ведь вместе строят «Северный поток-2». У них очень много общих бизнес-интересов», — заявил Ехануров 6 августа в эфире NewsOne.

Экс-премьер выразил уверенность, что на позицию Берлина очень влияют общие интересы с Москвой.

«Мне кажется, все же что Европа больше думает о себе, и только чтобы мы им не мешали. Им необходимо чтобы здесь у нас было тихо и спокойно», — добавил он.

Ранее, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Жители Донбасса отказались признавать новые власти и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал военную операцию.