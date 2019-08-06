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На Украине пожаловались на «эгоизм» Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Европа больше думает о себе и о том, чтобы Украине ей не мешала, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров.

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По его словам, сейчас единственной платформой для переговоров по Донбассу может быть только «нормандский формат», несмотря на его невысокую эффективность. Однако страны Европы все чаще занимают сторону России в различных вопросах.

«Все видят, что Германия четко заняла позицию где-то на две третьих на стороне РФ. Они ведь вместе строят «Северный поток-2». У них очень много общих бизнес-интересов», — заявил Ехануров 6 августа в эфире NewsOne.

Экс-премьер выразил уверенность, что на позицию Берлина очень влияют общие интересы с Москвой.

«Мне кажется, все же что Европа больше думает о себе, и только чтобы мы им не мешали. Им необходимо чтобы здесь у нас было тихо и спокойно», — добавил он.

Ранее, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу.

Конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота в Киеве. Жители Донбасса отказались признавать новые власти и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал военную операцию.

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