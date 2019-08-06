Житель Приморского края лишился ноги из-за наезда катера

В Хасанском районе Приморья на отдыхавшего на воде мужчину наехало судно. Пострадавшему ампутировали ногу. Проводится доследственная проверка.

В Следственном комитете России по региону РИА «Восток-Медиа» рассказали о том, что инцидент произошёл 5 августа в районе бухты Нарва вблизи села Перевозное. Не исключено, что водитель маломерного судна нарушил правила безопасности движения водного средства.

Покалеченному мужчине 56 лет. «Он слетел с «банана», попал под катер и в итоге остался без ноги», — сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев. Винтом оторвало ногу выше колена. Следователи уже осмотрели место происшествия.