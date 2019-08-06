Монетный двор Мексики ограбили на $2,6 млн

Трое преступников ограбили магазин Монетного двора Мексики, похитив товаров на сумму 50 млн песо ($2,6 млн). Об этом сообщил портал Aristegui Noticias во вторник, 6 августа.

Добычей преступников стали часы и памятные монеты в одном из хранилищ, куда они прорвались, запугав охранника.

Сообщается, что злоумышленники скрылись на мотоцикле.

Полиция ведет расследование инцидента.

29 июля стало известно, что полицейские Бразилии задержали четырех мужчин, которых подозревают в краже 718,9 кг золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу.