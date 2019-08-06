Образовательный центр «Созвездие» построили в Подмосковье

В Московской области готовится к открытию образовательный центр «Созвездие» в Красногорске. Учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

В здании обустроены учебные помещения, спортзал, актовый зал, зал ЛФК, бассейн, кабинеты песочной и физиотерапии, групповой психологической и дефектологической коррекции, стоматолога. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Новый центр предназначен для обучения и сопровождения детей, которые имеют проблемы в развитии и социальной адаптации, а также нуждаются в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.