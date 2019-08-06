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Стали известны подробности строительства ледового дворца в Омске

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Хоккейный клуб «Авангард», профильные министерства региона, мэрия и ресурсоснабжающие организации провели совещание по строительству «Арены Омск». Принято решение о временном присоединении к существующим сетям электро- и водоснабжения, а также о резервировании необходимых в будущем ресурсов.

Мэрия подготовит информацию о содержании и эксплуатации труб возле спорткомплекса, а ООО «Малая генерация» предоставит свои теплоисточники для временного теплоснабжения, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Проект планируется реализовать к 2023 году. Федеральное правительство и «Газпром нефть» выделили на строительство ледового дворца по 5 млрд рублей.

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