Стали известны подробности строительства ледового дворца в Омске

Хоккейный клуб «Авангард», профильные министерства региона, мэрия и ресурсоснабжающие организации провели совещание по строительству «Арены Омск». Принято решение о временном присоединении к существующим сетям электро- и водоснабжения, а также о резервировании необходимых в будущем ресурсов.

Мэрия подготовит информацию о содержании и эксплуатации труб возле спорткомплекса, а ООО «Малая генерация» предоставит свои теплоисточники для временного теплоснабжения, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Проект планируется реализовать к 2023 году. Федеральное правительство и «Газпром нефть» выделили на строительство ледового дворца по 5 млрд рублей.