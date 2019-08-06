Въездные стелы отремонтируют в Омске к октябрю

В Омске объявили итоги конкурса по выбору подрядчика для благоустройства и ремонта стел на въезде в город. Заявку подала лишь одна компания. Начальная и итоговая стоимость контракта составила 3,356 млн рублей.

Подрядчик должен привести в порядок стелы до 1 октября на Исилькульском, Красноярском, Русско-Полянском, Сыропятском, Тюкалинском и Черлакском трактах. Все конструкции представляют собой бетонное сооружение с гербом Омска, отмечает ИА «Город55».

Напомним, XVI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России должен пройти в городе в ноябре 2019 года. Предполагается визит лидеров двух государств. Ранее администрация Омска получила из федеральной казны 1,1 млрд рублей на капитальный ремонт домов. Речь идет о строениях, стоящих вдоль гостевого маршрута международного форума.