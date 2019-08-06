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В новосибирском музее увидели объявление о продаже пропавшего панно

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Фото: facebook.com/Константин Голодяев
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Сотрудники Музея Новосибирска нашли на интернет-аукционе деревянное панно «Рождение Оби», которое 16 лет назад пропало оттуда после пожара. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил «РИА Новости» сотрудник музея и краевед Константин Голодяев.

По словам продавца, который хотел продать панно за $300 тыс., он нашел его недавно на складе. Он отметил, что оно полностью сохранилось.

«Продавец, который выставлял его на сайте, написал нам в краеведческий форум и выложил ссылку на лот. Видимо, подумал, что краеведы очень богатые и готовы выложить $300 тыс. Сейчас с форума продавец снял свое сообщение», — рассказал Голодяев.

Краевед рассказал, что панно было создано художником Владимиром Соколом в 1976 году по заказу только что построенной на тот момент гостиницы «Обь» и в итоге было размещена в зале ожидания Речного вокзала Новосибирска. В 2003 в соседнем с вокзалом ресторане произошел пожар, панно не пострадало, но несколько лет провисело в здании, а затем пропало.

По словам Голодяева, оно имеет художественную ценность и в музее пока пытаются выяснить, каким образом можно вернуть панно и продается ли на аукционе оригинальная вещь, а не подделка.

28 июня стало известно, что копия картины «Положение во гроб» кисти нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса, находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области, оказалась оригиналом. По словам директора музея, полотно отправят на дополнительную экспертизу.

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