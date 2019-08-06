Морская авиация Тихоокеанского флота провела учения

Два дальних противолодочника Ту-142 выполнили плановый 13-часовой полет. В небе их сопровождала пара истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Полет проходил над нейтральными водами Тихого океана. Ту-142 прошли к северу от Алеутских островов, к западу от Аляски и Канады.