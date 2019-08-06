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Девушку избили и облили кислотой в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве девушку избили и облили кислотой в ночь на 6 августа. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел на улице Бутырский Вал в районе дома № 5. Неизвестный напал на нее около двух часов ночи. 22-летняя пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее ушибы, кровоподтеки предплечья, а также химические ожоги рук и лица. По предварительным данным, преступник применил жгучую смесь. Девушке оказали помощь и отпустили домой.

Полиция проводит проверку по факту происшествия, пишет РИАМО. Предположительно, у нападавшего был газовый баллончик.

В конце июля в центре Москвы произошла драка с поножовщиной, в результате которой оказались ранены два человека.

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