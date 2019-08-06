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В «Опоре России» нашли решение проблемы нехватки рабочей силы

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Решить проблему нехватки рабочей в стране можно, активно реализуя программу переселения соотечественников из стран бывшего СССР, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал во вторник, 6 августа.

Ранее в этот же день сообщалось, что согласно исследованию РАНХиГС, в России численность рабочей силы в I квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек. При этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 0,1 млн человек, отмечается в материале.

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«Люди обладают общим менталитетом, знают язык, квалифицированы и могут привести свои семьи, если у них будет в здесь работа и жилье. Обеспечив им подъемные, государство получит новых перспективных работников», — считает Павел Сигал.

Он пояснил, что нехватка рабочей силы обусловлена демографической ямой, в которую Россия попала в 90-е годы XX века.

«Большинство детей, рожденных в перестроечные годы, уже вступили в зрелый возраст, а женщины находятся в декретах, в то время как главы семейств зарабатывают, обеспечивая семьи», — сказал эксперт.

По его словам, высокая нагрузка на трудоспособное население ведет к экономическим проблемам, финансовым затруднениям государства и высокому уровню профессионального выгорания.

«Уже сейчас многие отрасли ощущают острую нехватку специалистов. Особенно заметно это по области здравоохранения, где идет серьезная потребность в узких специалистах. Наиболее остро этот вопрос стоит в сельской местности, где большой процент населения перешагнул пенсионный рубеж и нуждается в медиках», — заключил вице-президент «Опоры России».

В свою очередь, партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев заявил «Известиям», что существует несколько способов исправить ситуацию. Быстрым вариантом может стать привлечение мигрантов. Снижение безработицы также является относительно быстрым решением проблемы. В долгосрочной перспективе проблему стоит решать повышением рождаемости и ростом производительности труда, отметил эксперт.

В июле в Росстате рассчитали, что по итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в России достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография».

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