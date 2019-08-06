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Зоопсихолог рассказала о воспитании кошек

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Фото: Depositphotos
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Зоопсихолог Наталья Кирьянова рассказала сайту aif.ru, как воспитать кошку, чтобы животное не портило мебель и другие вещи в квартире.

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Прежде всего, по словам специалиста, в решении данной проблемы поможет когтеточка, даже картонная. На рынке представлено множество моделей различных конфигураций, что позволяет подобрать вариант, который понравится питомцу. В частности, кошки обращают внимание и на материал, и на расположение когтеточек — горизонтальное или вертикальное. Кирьянова советует иметь оба варианта.

В случае, если кошка игнорирует когтеточку, специалист советует поставить несколько разных девайсов из разных материалов в разных местах квартиры, определить любимые материалы питомца и потом поставить девайс там, где она чаще всего точит когти. Для привлечения внимания питомца также можно использовать кошачью мяту.

Зоопсихолог категорически не рекомендует использовать специальные насадки-антицарапки на когти, поскольку они мешают естественному втягиванию и выпусканию когтей питомца. Это может привести к возникновению проблем поведения.

Кирьянова указала на то, что, царапая вещи, кошка не показывает характер, а оставляет метки для обозначения своей территории. Специалист добавила, что невозможно отучить животное от естественного и нормального поведения, но можно создать комфортные условия для его реализации.

В июле сообщалось, что власти штата Нью-Йорк запретили удалять кошкам когти при отсутствии рекомендаций от ветеринара.

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