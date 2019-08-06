Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.

По словам Пушкова, таким образом генсек альянса признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который «мечтали превратить в свою военно-морскую базу».

«На случай, если кто сомневался», — написал сенатор в Twitter 6 августа.

Свое заявление Столтенберг сделал 5 августа во время выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии. Генсек заверил, что последствия растущей конкуренции держав видны в том числе в ситуациях с КНДР и Сирией, которые страдают именно из-за этой «гонки».

По его словам, Россия аннексировала Крым и стала более напористой в своей политике, продолжив наращивать военный потенциал и обозначив свое присутствие на Ближнем Востоке. Столтенберг добавил, что таким образом конкуренция сверхдержав подрывает давно устоявшийся мировой порядок, о чем также говорит прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.