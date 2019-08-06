Пассажирский автобус попал в яму в Липецке

Пассажирский автобус «ПАЗ» попал в глубокую яму в Липецке. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети.

Инцидент произошел на улице Космонавтов с автобусом № 379. В момент ЧП в нем находились пассажиры. Как сообщает телеканал «Звезда», причиной произошедшего мог стать ливень, который прошел в городе 5 августа: вода заполнила яму, которую водитель мог не заметить. Серьезных травм никто из находящихся в автобусе не получил.

Уточняется, что в течение всего лета на улице Космонавтов проводится комплексный ремонт, поэтому вдоль дороги вырыто несколько котлованов, пишет сайт kp.ru.