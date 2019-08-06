МЧС предупредило жителей Пермского края о сильном ветре

Жителей Пермского края предупредили о ливнях и ураганном ветре 7 августа. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 21 м/с на севере края. В этой связи, отметили в МЧС, 14 муниципальных образований находятся в повышенной готовности. Кроме того, режим ЧС ввели в Нытвенском муниципальном районе из-за переувлажненной почвы и гибели сельскохозяйственных посевов.

Спасатели просят жителей сохранять спокойствие, не подходить близко к сухим деревьям и ветхим конструкциям, а также к ЛЭП, сообщает телеканал «Звезда».

Руанее 6 августа сообщалось, что ураганный ветер повалил деревья в Перми.