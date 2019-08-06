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Два пляжа признали непригодными для купания в Балаклаве

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Ограничения купания продолжают действовать на двух пляжах в Севастополе. Вода не соответствует требованиям санитарных правил.

Купание по-прежнему запрещено на пляжах «Мраморный» и «Городской». Ограничения были введены еще 21 июня, их продлевают еженедельно. Согласно последним данным, исследование четырех проб воды показало несоответствие нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что купание на пляжах могут вновь разрешить, если при повторных проверках пробы воды будут соответствовать безопасным показателям.

Всего в Севастополе действует 36 городских пляжей.

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