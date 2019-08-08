Возвращение в «Формулу-1» Даниила Квята и его последние успехи в виде довольно стабильного попадания в очковую зону и первого за три года подиума сделали актуальными рассуждения о том, может ли наш гонщик в ближайшее время вернуться в топ-конюшню уровня «Ред Булла», за который выступал раньше. Мне кажется, перспективы пилотов всегда напрямую связаны с успехами команд. Если команда будет работать хорошо, то у пилота всё будет в порядке. Но если гегемония «Мерседеса» не прекратится, то, скорее всего, через один-два года люди перестанут смотреть гонки. Я вообще не понимаю, каким образом «Формула-1» остается популярной — при таком неравенстве входных условий для пилотов.

Есть две, максимум три команды («Мерседес», «Ферарри», «Ред Булл»), способных конкурировать друг с другом за Кубок конструкторов. Одна из них — «Мерседес» — на голову выше двух других. И она всегда сильнее, мощнее остальных участников, что, мне кажется, убивает популярность любой гоночной серии. Это, кстати, видно и по российским гонкам. Когда доминирует одна команда, интерес теряется и у самих пилотов, и у болельщиков.

«Формула-1» — одна из наиболее раскрученных гоночных серий, но существует она по тем же законам, что и остальные. Я бы на месте руководства «Ф-1» вмешался в существующую гегемонию одной конюшни, поменял технические требования, чтобы борьба стала интереснее, как это происходит в американских гонках (самый яркий пример — «Индикар») или Мировом ралли-кроссе. В самых топовых гоночных сериях нигде так не доминирует одна команда, как в «Формуле-1». Доколе?

Лично я, наверное, со следующего года перестану смотреть «Королевские гонки». Если не изменятся правила. Не знаю, произойдет ли это в ближайшее время. Всё-таки запас популярности у «Формулы-1» такой, что пока заметных невооруженным глазом причин для глобальных перемен нет. С точки зрения пиара и вообще популяризации серии новое руководство «Ф-1» проводит грандиозную работу. Они повернулись лицом к зрителям, начали использовать современные технологии, развили диджитал-направление. Но, если не поменяется регламент, качественного скачка менеджмент серии не добьется.

Я не являюсь глубоко погруженным болельщиком футбола и баскетбола, но даже при беглом взгляде заметно, как долгое время в НБА доминировали «Голден Стэйт» и «Кливленд», в Лиге чемпионов — «Барселона» Лионеля Месси и мадридский «Реал» Криштиану Роналду, а сами аргентинский и португальский футболисты делили между собой звание обладателей «Золотого мяча» лучшему игроку года.

Ситуация с доминированием «Мерседеса» в «Формуле-1» очень похожая. Очевидно, что руководству серии сейчас не хочется совершать резких движений, потому что испортить всё очень легко, а поддерживать и улучшать — гораздо сложнее. Так что первые шаги новых владельцев «Формулы-1» пока аккуратные, но я надеюсь, что потом руки дойдут до технического и спортивного регламентов, которые уравняют шансы пилотов.

Ни для кого не секрет, что в кузовных гонках работает система BOP (Balans of performance). Все производители выравниваются, для чего проводятся предсезонные тесты. Технические делегаты анализируют, как едут автомобили. В результате одним говорят уменьшить двигатели, другим наоборот — приподнять. И всё это для того, чтобы время круга было примерно одинаковым у всех участников. А во время сезона BOP корректируется в зависимости от того, какой марки автомобиль превалирует над другими. И это выравнивает шансы участников.

Есть еще спортивный гандикап, присваиваемый спортсменам за занимаемые ими призовые места. Например, у нас в России есть пилоты, у которых разница в весе достигает 100–110 кг. Это не мешает им проводить одинаковые гонки с одинаковой скоростью на круге, когда в одной секунде помещается человек 15. И заезды становятся абсолютно непредсказуемыми.

В общем, есть ряд механизмов, с помощью которых руководство серии может уровнять шансы пилотов и дать им возможность ехать друг от друга в пределах одной секунды или даже одной десятой секунды. Это повышает популярность и смотрибельность гонок.

Если этого не сделать в «Формуле-1», в ближайшие годы она может утратить нынешнюю популярность. Многие кольцевые гонки в плане интереса публики и так начинают проигрывать Дрифту и Ралли-кроссу. Например, чемпионат мира по ралли стали очень интересно показывать по части телекартинки и инфографики. И визуально это даже более увлекательно смотрится, чем «Формула-1». Во многом это связано ещё и с закономерностью последних лет: чем короче гонка, тем её интересней смотреть. А в «Формуле-1» гонка длится почти полтора часа. И где эта серия будет с таким подходом через пять лет? Но все эти негативные тенденции можно изменить. Было бы желание.

Автор — мастер спорта, многократный призер чемпионатов России в ралли, кольцевых и трековых гонках, участник знаменитой гонки «24 часа Нюрбургринга»

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