Международные соревнования по керлингу пройдут осенью во Владивостоке

Этап мирового тура по керлингу среди смешанных пар WCT Pacific Ocean Cup 2019 пройдет 3–5 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума. В турнире примут участие сборные России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

Соревнования пройдут на арене «ICE Тигр». Этап мировой серии по керлингу станет для нее международным дебютом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе фонда «Росконгресс». В дни проведения WCT Pacific Ocean Cup на ВЭФ-2019 также планируется закладка камня специализированной ледовой арены для керлинга во Владивостоке.

Чемпионат мира по керлингу среди юниоров пройдет в Красноярске с 15 по 22 февраля 2020 года. Об этом 21 марта сообщила Всемирная федерация керлинга (WCF). Непосредственно соревнования будут проходить на ледовой арене «Кристалл», которая вмещает 3,5 тыс. зрителей.