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Пожилая женщина попала под поезд в Тамбовской области

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В Никифоровском районе Тамбовской области под поезд попала 82-летняя женщина. Трагедия произошла на станции Никифоровка 4 августа.

Как сообщили ИА «ОнлайнТамбов.ру» в мичуринской транспортной прокуратуре, женщина шла в гости и переходила железнодорожные пути. Машинист подал звуковой сигнал, на который она не отреагировала. Наезда избежать не удалось. От полученных травм пенсионерка погибла.

Позже выяснилось, что у погибшей были проблемы со слухом.

По факту произошедшего Воронежский следственный отдел проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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