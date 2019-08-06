В Липецкой области зафиксирован первый случай гибели от отравления грибами

В Усманском районе Липецкой области мужчина насмерть отравился грибами. Это первый случай смертельного отравления на территории области в этом году.

Как сообщила GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической больницы Любовь Агафонова, в токсикологическом отделении больницы от отравления грибами погиб мужчина, который был доставлен из Усманского района. Его гибель стала первым случаем в этом сезоне.

В токсикологическом отделении сейчас находится пациент из Грязинского района. Мужчину госпитализировали с подозрением на отравление бледной поганкой. Его состояние оценивается как критическое.

20 июля в МЧС призвали граждан России, прежде чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать. В случае сомнений спасатели рекомендуют сверяться с атласом-определителем.