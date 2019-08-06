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Кипелов рассказал о подготовке серии концертов с оркестром

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Группа «Кипелов» в октябре 2019 года начнет тур с симфоническим оркестром. Об этом певец Валерий Кипелов рассказал в эфире «Нашего радио».

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По словам музыканта, это будут не самые простые гастроли в его карьере и в каждый город нужно будет выезжать заранее, поскольку оркестры будут разные, только дирижер один.

«А с каждым оркестром нужно будет сыгрываться, привыкать, есть масса нюансов. Я не знаю, все ли они одинакового уровня или кто-то круче, кто-то нет. И в этом плане у меня были свои предрассудки, но музыканты меня убедили сделать всё именно так», — приводит слова Кипелова НСН.

Артист уточнил, что у группы уже был опыт работы с оркестрантами в ходе студийной записи макси-сингла «Отражение». Кипелов уточнил, что до выступлений в Москве и Петербурге команда доберется только через три месяца. 30 ноября шоу в Ледовом дворце увидят зрители Петербурга, 7 декабря группа «Кипелов» выступит в московском «Крокус Сити Холле».

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