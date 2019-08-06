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Бумажная фабрика в Брянской области приостановила работу из-за пожара

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В Брянской области временно приостановила работу Белобережская бумажная фабрика. Причиной стал пожар, произошедший 4 августа.

Как рассказали интернет-газете «Брянские новости» местные жители, на предприятии после пожара вышла из строя электроподстанция. Теперь необходимо время на восстановительные работы.

4 августа о пожаре на фабрике сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Загорелась проводка в трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 5 кв. м. Огонь ликвидировали в течение 17 минут.

21 июля в Брянской области произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Погиб один из проживающих.

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