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Уборка урожая стартовала в Тверской области

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Аграрии в Тверской области начали собирать урожай. Под озимые культуры вспахано порядка 390 га сельскохозяйственных земель.

На текущий момент зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади около 287 га. При урожайности 18,3 ц с гектара валовый сбор составил 361 т. Сбор льна-долгунца завершен на площади 200 га, раннего картофеля — 15 га. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Под озимые зерновые культуры из расчета на урожай в 2020 году вспахано 390 га полей. По словам губернатора Игоря Рудени, в Тверской области необходимо наращивать поддержку сельского хозяйства и развивать инфраструктуру территорий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области закончили уборку хлеба. Урожай зерновых и зернобобовых культур превысил 11 140 000 т, что на 7–8% больше показателей 2018 года.

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