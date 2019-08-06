На Украине заявили о неполном запрете импорта нефтепродуктов из РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что страна не планирует полностью отказываться от импорта нефтепродуктов из России, так как это может повлечь резкий рост розничных цен. Об этом во вторник, 6 августа, пишет «РИА Новости».

«Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом на сегодняшний день, потому что это будет таким квазиналогом для нашего потребителя и цена может вырасти, если мы сами такое решение примем», — сказал он.

Вместе с тем Герус не исключил, что такое решение может принять сама Россия. По его словам, это возможно, так как Москва зачастую ведет себя непредсказуемо и нестабильно.

Ранее во вторник Герус заявил, что Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45 до 25% в августе и до 10–15% в сентябре. При этом, по его словам, Мозырский НПЗ в Белоруссии в сентябре-октябре увеличит поставки дизтоплива на Украину на 25%, до 250–260 т в месяц. Поставки из Белоруссии и Евросоюза помогут Украине компенсировать дефицит дизтоплива из-за прекращения с 1 августа поставок по трубопроводам из России, отметил Герус.

Постпред добавил, что «Украина не против» поставок дизтоплива из России, однако «главное, чтобы это не создавало риски и угрозы для стабильности рынка».

18 июля сообщалось, что правительство Украины ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива из России. Тогда Герус заявил, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. По его словам, благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.