Тело замерзшего грибника обнаружили в лесу в Вологодской области

В Великоустюгском района Вологодской области нашли тело мужчины, который в конце июля ушел за грибами и не вернулся. Организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Мужчину обнаружили в пятницу, 2 августа, в лесу около деревни Морозовица. Рядом с телом находилась корзина для грибов, пишет ИА FlashNord.

В СК отмечают, что совместно с полицией была установлена личность погибшего. Им оказался 54-летний житель деревни, который пропал 27 июля. По предварительной информации, смерть наступила от общего переохлаждения.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.