Прямой эфир

Тело замерзшего грибника обнаружили в лесу в Вологодской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великоустюгском района Вологодской области нашли тело мужчины, который в конце июля ушел за грибами и не вернулся. Организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Мужчину обнаружили в пятницу, 2 августа, в лесу около деревни Морозовица. Рядом с телом находилась корзина для грибов, пишет ИА FlashNord.

В СК отмечают, что совместно с полицией была установлена личность погибшего. Им оказался 54-летний житель деревни, который пропал 27 июля. По предварительной информации, смерть наступила от общего переохлаждения.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Часто ищем тех, кто уверен, что знает лес как свои пять пальцев»
За неделю в лесах пропало почти 600 грибников, далеко не всех заблудившихся волонтерам удается спасти
Пропавшего неделю назад в подмосковном лесу мужчину нашел грибник

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017