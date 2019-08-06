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В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят реальные проблемы пчеловодства в России

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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8 августа в 12:00 в мультимедийном пресс-центре МИЦ «Известия» президент национального российского союза пчеловодов Арнольд Бутов поделится объективным мнением на ситуацию вокруг пчеловодства в регионах страны.

В более чем десяти российских областях в июне и июле зафиксирована массовая гибель пчел. На основании полученной информации от субъектов Российской Федерации, ФГБНУ «Федеральный научный центр пчеловодства», Российского национального союза пчеловодов, Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Союза пчеловодов и пчеловодных организаций страны «Пчеловодство», Минсельхоз России сообщает, что по состоянию в 25 регионах погибло около 39,6 тыс. пчелосемей, что составляет 1,3% от их общего количества в Российской Федерации (3,09 млн пчелосемей).

Правда ли, что это – часть длящегося уже около 10 лет глобального вымирания пчел, которое может привести к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства?

Основные вопросы пресс-конференции:

  • Реальная текущая оценка состояния отрасли.
  • Предотвращение гибели пчел в регионах.
  • Какие перспективы ожидают рынок меда?
  • Оказывает ли государство поддержку?
  • Ценовая политика на рынке меда в стране и т.д.

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