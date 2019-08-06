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В Вильнюсе сняли мемориальную доску заподозренной в сотрудничестве с КГБ поэтессы

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Мэрия Вильнюса сняла мемориальную доску с дома, где жила поэтесса Валерия Вальсюнене. По словам градоначальника Ремигиюса Шиманюса, причиной стали подозрения в ее сотрудничестве с советскими органами госбезопасности.

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«Урон людям в результате сотрудничества как с нацистским, так и с советским режимом не может быть оправдан никакими сложными обстоятельствами», — цитирует мэра ТАСС.

Вальсюнене (1907–1955) выслали в Красноярский край в 1941 году во время сталинских репрессий. Предполагается, что там она была завербована и выдала более 40 участников антисоветского сопротивления. Позже ее имя было связано с другими делами, в том числе против католических священников и интеллигенции, сообщает литовский портал «Обзор».

В конце марта Вильнюсский городской суд вынес приговор по делу о событиях 13 января 1991 года. 64 бывших советских военнослужащих во главе с экс-министром обороны СССР маршалом Дмитрием Язовым были заочно осуждены и названы военными преступниками.

В обвинительном акте говорится, что Язов в конце 1990 года создал организованную группу, в состав которой вошли 160 военных и политических деятелей, с целью возвращения Литвы в состав СССР. По версии следствия, эти действия привели к жертвам, поэтому их необходимо квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Суд заочно приговорил Язова к 10 годам тюремного заключения.

Следственный комитет России начал уголовное производство в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли этот приговор.

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