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Новые памятники и ограждения установят в малых городах Татарстана

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В малых городах Республики Татарстан планируют установить новые лавочки, урны, памятники и туалеты. Соответствующий тендер опубликовало Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ). Информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость работ оценили в 185 млн рублей. Их направят из бюджета республики. Подрядчик должен будет установить в малых городах модульные туалеты, скамейки, ограждения и памятники, пишет InKazan.ru.

Подрядчика планируют выбрать 14 августа. Он должен будет завершить установку до 1 декабря 2019 года.

Работы пройдут в рамках программы по благоустройству городской среды в городах, ставших победителями всероссийского конкурса «лучших проектов создания комфортной городской среды» на 2019 год.

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