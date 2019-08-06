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Улицу в Новочеркасске отремонтируют за 56 млн рублей

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В городе Новочеркасск (Ростовская область) планируют провести ремонт Сарматской улицы. Стоимость работ оценили в 55,8 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В рамках работ подрядчик демонтирует и уложит новое асфальтобетонное покрытие. В общей сложности он должен будет привести в порядок 24,2 тыс. кв. м дороги, пишет RostovGazeta.

Ремонт необходимо завершить до конца октября 2019 года. Исполнителя планируют выбрать 15 августа.

В июле сообщалось о том, что Родионово-Несветайском районе Ростовской области в 2019 году планируют завершить капитальный ремонт автодороги Гребцово – Каменный Брод – Октябрьский.

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