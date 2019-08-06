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Утонувшую в Севастополе вице-чемпионку мира по кикбоксингу похоронят в Мурманске

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Фото: Соцсети
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Вице-чемпионку мира по кикбоксингу и тренера Элину Гисмееву, которая утонула в Севастополе, похоронят в Мурманске. Церемония прощания с девушкой пройдет там же, рассказала во вторник, 6 августа, подруга спортсменки.

Борт с телом Гисмеевой вылетит в Мурманск 7 августа, передает телеканал «360». Точная дата похорон девушки, погибшей в Севастополе во время купания, пока неизвестна.

Гисмеева и ее подруга, чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова остались отдохнуть на территории яхт-клуба «Юг» после окончания сборов по подготовке очередным соревнованиям. 4 августа они отправились купаться в шторм. Гисмеева начала тонуть, и Жагупова бросилась ей на помощь. В результате девушек накрыло волной и унесло в море. Их тела обнаружили на следующий день.

Элина Гисмеева жила и работала в Мурманске. Погибшей было 27 лет. За девять лет она прошла путь от ученицы до тренера в областном центре дополнительного образования «Лапландия».

У 32-летней Фатимы Жагуповой остался трехлетний сын. Она была мастером спорта международного класса, неоднократно становилась победительницей чемпионатов российского и международного уровня.

Президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев заявил накануне, что организация окажет помощь семьям погибших спортсменок. «Родители Фатимы Джакубовой и Элины Гисмеевой уже вылетели на место происшествия», — цитирует Украинцева REGNUM.

В тот же день, 5 августа, заместитель главы управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимир Беспалый заявил, что девушки погибли из-за того, что проигнорировали предупреждение о штормовой погоде.

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