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Проект реконструкции аэропорта на Курилах прошел госэкспертизу

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Проектно-сметную документацию на обновление служебно-пассажирского здания аэропорта на острове Итуруп одобрили специалисты Хабаровского филиала Главгосэкспертизы России.

Запланирована реконструкция многофункционального служебно-пассажирского здания с командно-диспетчерским пунктом и грузовым складом. В результате работ площадь здания будет увеличена с 1670 кв. м до 2024,4 кв. м за счет пристройки со стороны привокзальной площади, сообщает ИА SakhalinMedia. Международный аэропорт Ясный был построен в рамках реализации федеральной целевой программы развития Курильских островов на 2007–2015 годы.

Согласно проекту, увеличится зона контроля доступа в аэропорт, залы ожидания и предполетного досмотра. Также станет больше территория бара и его подсобных помещений. Кроме того, подрядчик должен заменить инженерные коммуникации, бетонную отмостку и обновить фасад. Реконструкция завершится в августе 2020 года.

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