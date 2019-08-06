В Киеве заявили о снижении поставок дизтоплива из России в августе

Киев ожидает снижения доли поставок дизельного топлива из России с 45% до 25% в августе и до 10-15% в сентябре. Об этом во вторник, 6 августа, заявил постпред президента Украины в правительстве Андрей Герус.

«Фактически уже в августе мы достигаем существенной диверсификации», — цитирует Геруса «РИА Новости».

При этом, по его словам, Мозырский НПЗ в Белоруссии в сентябре-октябре увеличит поставки дизтоплива на Украину на 25%, до 250–260 т в месяц. Поставки из Белоруссии и Евросоюза помогут Украине компенсировать дефицит дизтоплива из-за прекращения с 1 августа поставок по трубопроводам из России, отметил Герус.

Постпред добавил, что «Украина не против» поставок дизтоплива из России, однако «главное, чтобы это не создавало риски и угрозы для стабильности рынка».

18 июля сообщалось, что правительство Украины ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива из России. Тогда Герус заявил, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. По его словам, благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.