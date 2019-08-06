В Минздраве ответили на позицию Минэкономразвития о запрете алкоголя до 21 года

Замминистра здравоохранения Олег Салагай на своей странице в Facebook во вторник, 6 августа, прокомментировал позицию Минэкономразвития, которое не поддержало запрет продажи алкоголя с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам до 21 года.

По его словам, запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года в том числе поможет сформировать культуру потребления спиртных напитков, в основе которой предпочтительнее будут менее алкогольные из них.

«Но разве защита молодых людей от вовлечения в рискованное потребление алкоголя со всеми катастрофическими социальными и медицинскими последствиями не является более значимым в государственном плане, нежели временные затруднения кассира в супермаркете?» — подчеркнул Салагай, комментируя заявление Минэкономразвития об усложнении работы магазинов в случае принятия законов.

По словам замминистра, законопроект поддерживают многие предпринимательские организации, которые не видят проблем в его реализации.

Ранее во вторник стало известно, что в отзыве Минэкономразвития на законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года говорится, что подобная мера существенно усложнит работу магазинов, поскольку без специальной компьютерной программы продавцам придется самостоятельно изучать крепость напитка, а затем сопоставлять крепость напитка с возрастом покупателя.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что у предлагаемых ограничений могут быть негативные последствия в виде роста теневого рынка и увеличения количества нелегальных продаж.

Законопроект, раскритикованный Минэкономразвития, написан Министерством здравоохранения. Еще в мае этого года документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.