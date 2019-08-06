Больница в Воронеже заплатит штраф за убивший пациентку лучевой аппарат

Областному онкологическому диспансеру в Воронеже назначили штраф после трагедии с пациенткой, которая погибла при падении на нее аппарата лучевой терапии. Медицинское учреждение должно выплатить 200 тыс. рублей.

Штраф был вынесен в результате нарушения по статье «Осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением, если специальное разрешение обязательно». Протокол был составлен Росздравнадзором по итогам проверки онкодиспансера. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Инцидент произошел 22 мая. По предварительным данным, во время процедуры лучевой терапии верхняя часть аппарата придавила пациентку. От полученных травм женщина скончалась. В ходе проверки было установлено, что аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет и все это время представлял опасность для людей. Сотрудники Росздравнадзора составили протоколы об административных правонарушениях. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».