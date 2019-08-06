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Ремонт проведут в разрушающейся многоэтажке на Ставрополье

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В городе Зеленокумске Ставропольского края планируют провести ремонт многоэтажного дома, который начал разрушаться. Об этом сообщает министерство ЖКХ Ставропольского края.

Местная жительница обратилась к министру ЖКХ региона Роману Марченкову с просьбой решить проблему с домом на улице Горького. Состояние его фундамента, крыш и стен вызывают существенные опасения жильца, пишет NewsTracker.

Была проведена экспертиза, которая показала, что дом можно спасти. Для этого необходимо успеть сделать ремонт. По словам Марченко, его проведут раньше заявленного срока.

Новый график ремонта будет установлен во время внесения изменений в региональную программу капитального ремонта. Министр не исключил возможность проведения работ в этом году.

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