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Дело возбудили после гибели ребенка при падении из окна в Томске

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Следователи проводят проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в Томске. Ребенок выпал из окна на девятом этаже.

Трагедия произошла на улице Сергея Лазо. По данным правоохранительных органов, шестилетний ребенок упал с высоты девятого этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает РИА «Томск».

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе из окна на девятом этаже выпал двухлетний мальчик. Он оперся на натянутую на окне москитную сетку. Ребенка доставили в больницу.

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