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Пункт пропуска на границе с Китаем закроют в ЕАО из-за подтопления

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С 7 августа пункт пропуска «Амурзет» на российско-китайской границе в Еврейской автономной области временно закрывается из-за паводка, подтопившего комплекс со стороны КНР. Мониторинг уровня воды ведется ежедневно.

«К 10 августа 2019 года ожидается понижение ее уровня воды», — говорится в сообщении пресс-службы Биробиджанской таможни, передает ИА ЕАОMedia.

Как стало известно 2 августа, в ЕАО объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято для предупреждения негативных последствий паводка на Амуре и малых реках региона.

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