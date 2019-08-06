Жильцов многоэтажки эвакуировали в Рязани из-за пожара

В Рязани из-за пожара эвакуировали жителей 15-этажного жилого дома. Об этом сообщает сайт ГУ МЧС России по Рязанской области.

Пожар произошел вечером в понедельник, 5 августа, в доме на Шереметьвской улице. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит трехкомнатная квартира. 20 жильцов многоэтажки были эвакуированы, пишет РИА «7инфо».

Площадь возгорания составила 12 кв. м. В тушении были задействованы 15 человек личного состава и пять единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

17 июля сообщалось о пожаре в гостинице в Москве. Горела крыша отеля в Пресненском районе. Было эвакуировано около 70 человек. О пострадавших ничего не сообщается.