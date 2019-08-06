В Минобороны назвали возможную причину пожара в Ачинске

Причиной пожара и последующих взрывов на складе боеприпасов под Ачинском (Краноярский край), по предварительной версии, стал человеческий фактор. Об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

«Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — цитирует его ТАСС.

Арсенал подлежит расформированию, заявил замминистра.

Пожар в арсенале пороховых зарядов на территории одного из складов воинской части произошел 5 августа. Позже из-за возгорания начали взрываться боеприпасы. На территории Ачинского района был введен режим ЧС.

Более 16 тыс. жителей населенных пунктов в радиусе 20 км эвакуированы, 3,8 тыс. из них согласились остаться в пунктах временного размещения. Организована охрана имущества. Спасатели обследуют эвакуированные села. К утру взрывы прекратились, однако людей просят не возвращаться самовольно из-за сохраняющейся опасности.

Пострадали 12 человек. Шестерых из них направили в больницы в состоянии средней тяжести. Еще один человек числится пропавшим без вести.