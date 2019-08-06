Прямой эфир

Назван предполагаемый новый персонаж киновселенной Marvel

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый персонаж может появиться в киновселенной Marvel — Красный Халк. Об этом metro.co.uk рассказал продюсер и сценарист студии Marvel Кристофер Маркус.

По его словам, Красному Халку посвящена отдельная история в комиксах, а его роль может исполнить актер Уильям Херт.

«Если для Уильяма Херта есть будущее в роли супергероя, он мог бы превратиться в Красного Халка», — отметил Маркус.

Херт уже снимался в «Мстителях» в роли Таддеуса Росса, генерал-лейтенанта в отставке, отвечавшего за эксперимент, приведшего к аварии и превращению Брюса Беннера в Халка. Сценарист отметил, что рассматривал возможность включить Красного Халка в финал «Мстителей», но потом передумал.

В соцсетях поклонники киновселенной поддержали идею добавить Красного Халка и призвали утвердить на эту роль Уильяма Херта. Впервые персонаж появился в Marvel Comics в 1962 году и сначала был врагом Халка, а потом — его союзником, сообщает телеканал «360».

В июле Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продолжение «Венома» снимет Энди Серкис
Marvel выпустит серию комиксов про Доктора Дума

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017