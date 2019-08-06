Назван предполагаемый новый персонаж киновселенной Marvel

Новый персонаж может появиться в киновселенной Marvel — Красный Халк. Об этом metro.co.uk рассказал продюсер и сценарист студии Marvel Кристофер Маркус.

По его словам, Красному Халку посвящена отдельная история в комиксах, а его роль может исполнить актер Уильям Херт.

«Если для Уильяма Херта есть будущее в роли супергероя, он мог бы превратиться в Красного Халка», — отметил Маркус.

Херт уже снимался в «Мстителях» в роли Таддеуса Росса, генерал-лейтенанта в отставке, отвечавшего за эксперимент, приведшего к аварии и превращению Брюса Беннера в Халка. Сценарист отметил, что рассматривал возможность включить Красного Халка в финал «Мстителей», но потом передумал.

В соцсетях поклонники киновселенной поддержали идею добавить Красного Халка и призвали утвердить на эту роль Уильяма Херта. Впервые персонаж появился в Marvel Comics в 1962 году и сначала был врагом Халка, а потом — его союзником, сообщает телеканал «360».

В июле Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной.