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Полиция задержала десятерых россиян в Кракове

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Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
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Польская полиция задержала в Кракове десятерых россиян. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. генконсула России в Кракове Константина Шикина.

По его словам, официальной информации о задержании пока нет, но устно представители краковской полиции подтвердили данные о задержании. Шикин отметил, что генконсульство ждет официального сообщения, в котором будут указаны все обстоятельства задержания.

«Как информировали в полиции, за консульской помощью никто из задержанных пока не обращался. Если такая просьба последует, нам незамедлительно сообщат», — отметил Шикин. Он добавил, что полиция пообещала предоставить россиянам переводчика и адвоката.

Согласно польским законам, без предъявления обвинений или решения суда о временном аресте российские граждане не могут находится в отделении полиции более 48 часов.

5 августа сообщалось о задержании около 20 россиян после драки с фанатами футбольного клуба «Краковия». Граждане России, участвовавшие в драке, были «в основном чеченского происхождения».

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