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Житель Пушкина обокрал квартиру на 18,6 млн рублей

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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В городе Пушкине (Ленинградская область) местный житель с помощью подбора ключей обокрал квартиру юриста. Он унес 18,64 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Им оказался 37-летний неработающий местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, отмечает телеканал «78».

У задержанного изъяли автомобиль Mercedes-Benz, 18 мобильных телефонов, четыре радиостанции, женскую сумку и чужие банковские карты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются его соучастники и другие преступления.

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