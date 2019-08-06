Дети будут патрулировать дороги в Тюмени

Детей привлекут к патрулированию улиц в Тюмени вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Ребята примут участие в акции «Пешеходный переход», «Безопасный двор» и «Велопатруль».

«Детский дорожный дозор» будет работать в течение двух недель. Совместно с сотрудниками ГИБДД они будут участвовать в акциях, которые направлены на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает портал «Наш город».

В департаменте по спорту и молодежной политике городской администрации уточнили, что с каждым годом на улицах растет количество юных участников движения. В связи с этим возникает необходимость приучать детей к соблюдению правил дорожного движения до того, как они сядут на велосипеды или скутеры.

По данным Госавтоинспекции, количество ДТП в Тюмени с участием несовершеннолетних в 2019 году выросло почти на 30%.